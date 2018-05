Reunião com Kim está definida e Coreia do Norte liberta reféns, diz Trump

09/05/2018 | 10:32



O presidente dos EUA, Donald Trump, disse há pouco em seu Twitter que a data e o local para o encontro com o líder da Coreia do Norte, Kim Jon Un, foram definidos e afirmou que o Secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, está voltando de Pyongyang juntamente com os três americanos que estavam detidos acusados de atividades anti-estatais.

"Tenho o prazer de informar que o Secretário de Estado, Mike Pompeo, está no ar e no caminho de volta da Coreia do Norte com os três maravilhosos cavalheiros que todos estou ansiosos para conhecer. Eles parecem estar em boa saúde. Além disso, meu encontro com Kim Jong Un já tem data e local definidos", afirmou Trump em sua conta no Twitter.

Trump acrescentou ainda que "Pompeo e seus 'convidados' pousarão na Base Aérea de Andrews às 2h00 da manhã (3h de Brasília). Eu estarei lá para cumprimentá-los", disse o presidente dos EUA.