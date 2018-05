Temer reúne-se com presidente do BNDES no Planalto

09/05/2018 | 10:28



O presidente Michel Temer está reunido, no Palácio do Planalto, com o presidente do BNDES, Dyogo Oliveira. Em seguida, às 10h30, Temer recebe o deputado Fausto Pinato (PP-SP).

A agenda do presidente prevê para às 11h30 reunião com o presidente da Confederação das Instituições Financeiras (CNF), Sérgio Agapito Lires Rial; com o presidente executivo da CNF, José Ricardo da Costa Aguiar Alves; e a gerente de Relações com o poder executivo da CNF, Angra Máxima Barbosa.

Às 15h, Temer reúne-se com o ministro dos Transportes, Valter Casimiro Silveira, e, às 15h30, com o ministro do Turismo, Vinicius Lummertz Silva.