Ecovias traz programação variada para a conscientização do Maio Amerelo

Juliana Bontorim



09/05/2018 | 08:00



No mês em que o foco é a atenção no trânsito, a Ecovias organiza calendário de ações em prol da conscientização do Maio Amarelo. “Sabemos a importância dessas orientações para diminuir as mortes e acidentes causados nas vias”, comenta o coordenador de tráfego da empresa, Igor Barros, sobre as atividades, gratuitas, aos usuários do Sistema Anchieta-Imigrantes. No dia 18, o pátio de descanso para caminhoneiros, no km 40, recebe debate sobre segurança viária e combate à exploração sexual infantil, além de atendimento clínico básico para os motoristas, como verificação de pressão e teste de glicemia.

Veja mais noticias da nossa coluna:

Biônico

Movimentamos a semana com novidades e profissionais do mundo digital”, ressalta a diretora da Fatec (Faculdade de Tecnologia), em São Caetano, Adriane Fontana, sobre a 10ª Fatecnologia, que começa hoje, às 9h. Até sexta-feira, a atividade, gratuita, realizará palestras sobre inteligência artificial e criação artística.

De todos

Em encontro mensal do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança), os munícipes de São Caetano reúnem-se para discutir a Lei do Silêncio. “A cidade não tem horário específico e é pouco respeitado, por isso, entramos em contato com a Prefeitura e pedimos alteração”, comenta o presidente do grupo, Marco Pinton.

Disseminar

“Participar da ação é ter a certeza de que voltaremos para casa com ideias”, diz a diretora do Colégio Piaget, em São Bernardo, Valdineia Cavalaro, que marca presença na Feira Internacional Bett Educar, na Capital. De hoje a sexta-feira, das 9h às 19h, a escola apresenta, gratuitamente, as faces do sistema de ensino utilizado dentro da sala.

Saúde mental

Em Santo André, a psicóloga Maria de Oliveira conduz palestra Depressão na Adolescência, hoje, às 19h30, no colégio Liceu Jardim. “Ajudaremos a identificar sintomas e possibilidades de tratamento”, salienta Maria.