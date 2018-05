Colisão entre ambulância e caminhão deixa dois feridos em Santo André

Do Diário OnLine



09/05/2018 | 09:16



Uma colisão envolvendo uma ambulância e um caminhão deixou duas pessoas levemente feridas na madrugada desta quarta-feira no bairro Capuava, em Santo André.

O acidente aconteceu por volta das 5h, na altura do número 100 da Avenida dos Estados, próximo à Avenida Utinga. De acordo com as primeiras informações, a ambulância capotou após se chocar contra a traseira do caminhão, que transportava areia.

Corpo de Bombeiros e PM (Polícia Militar) foram acionados para atender a ocorrência. Uma das vítimas foi socorrida pelos bombeiros e levada ao CHM (Centro Hospitalar Municipal) de Santo André e a outra foi atendida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ambas eram ocupantes da ambulância.

Por volta das 9h10, os veículos já haviam sido removidos e o trânsito, liberado.