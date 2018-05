Ação da PF mira em prefeito de Embu das Artes (SP)

09/05/2018 | 08:35



A Polícia Federal deflagrou uma operação na manhã desta quarta-feira, 9, cujo principal alvo é o prefeito de Embu das Artes, na Grande SP, Ney Santos (PRB). A ação é contra fraude e desvio de dinheiro em licitações de merendas com dinheiro público federal em 19 prefeituras. Os agentes da PF foram até a casa de Santos, em Barueri, cumprir mandados de busca e apreensão.

O prefeito não é alvo de mandados de prisão. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) negou 62 pedidos de prisão da Polícia Federal, entre políticos e empresários. Ney Santos já foi acusado pelo Ministério Público do Estado no âmbito da Operação Xibalba por suposta lavagem de dinheiro do tráfico de drogas do PCC.