China anuncia que assessor econômico visitará EUA para discutir comércio

09/05/2018 | 08:03



O principal assessor econômico do governo da China, Liu He, irá visitar os EUA num momento "apropriado" para retomar discussões comerciais com Washington, afirmou hoje o Ministério de Economia chinês.

A China aceitou um convite feito pelo Secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, segundo comunicado divulgado no site do ministério. O órgão não deu mais detalhes, mas ressaltou que os dois lados estão mantendo um "diálogo próximo".

Na segunda-feira (07), a Casa Branca havia anunciado que Liu iria visitar Washington na próxima semana. No fim da semana passada, uma delegação de autoridades dos EUA voltou de uma visita a Pequim sem avanço significativo nas negociações comerciais.

No mês passado, EUA e China revelaram planos de aplicar tarifas a bilhões de dólares em produtos um do outro. Fonte: Dow Jones Newswires.