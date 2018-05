'Nada a Perder' se torna o filme nacional mais visto

09/05/2018 | 07:13



O longa Nada a Perder, que conta a trajetória do bispo Edir Macedo, bateu recorde de público, com mais de 11,4 milhões de ingressos vendidos, e se tornou o filme nacional mais visto de todos os tempos. A marca superou Os Dez Mandamentos, outra produção da Record Filmes.

O longa entrou em cartaz no final de março e, também seguindo a linha de Os Dez Mandamentos, estreou com sessões com lotação esgotada, mas várias cadeiras vazias nas salas. Com direção de Alexandre Avancini, traz no elenco nomes como Petrônio Gontijo, Day Mesquita, Dalton Vigh e André Gonçalves.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.