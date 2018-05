09/05/2018 | 07:10



A Procuradoria peruana confiscou cinco imóveis e congelou contas bancárias do ex-presidente Ollanta Humala e de sua mulher, Nadine Heredia, investigados por supostas contribuições da Odebrecht, uma semana após deixarem a prisão. A Procuradoria explicou que os imóveis, situados em Lima ou nos arredores, serão entregues ao Programa Nacional de Bens Confiscados "em razão do fato de supostamente terem sido adquiridos com dinheiro ilícito". O julgamento do casal deve ocorrer em julho.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.