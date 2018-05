09/05/2018 | 06:10



A conta do Senado da Bolívia no Twitter sofreu um ataque de hackers na terça-feira, 8, durante o qual foi postada uma mensagem em referência a uma falsa morte do presidente Evo Morales e outra de conteúdo obsceno sobre ele. O ataque durou cinco minutos, a conta foi retomada logo em seguida. "Lamentamos a morte do nosso presidente Evo Morales. Nossas condolências à sua família e às pessoas mais próximas", afirmava uma das mensagens acompanhada de uma foto do presidente.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.