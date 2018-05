Coritiba bate o Brasil de Pelotas em casa e vence a terceira na Série B

08/05/2018 | 23:49



O Coritiba comprovou o bom momento no Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta terça-feira ao vencer o Brasil de Pelotas, por 1 a 0, no estádio Couto Pereira, pela quinta rodada. O resultado, que poderia ser mais elástico se não fossem as inúmeras chances desperdiçadas, coloca o time paranaense de forma momentânea no G4.

Ainda sem perder sob o comando de Eduardo Baptista - duas vitórias e um empate -, o Coritiba chegou ao quarto jogo de invencibilidade e subiu para a quarta colocação, com os mesmos dez pontos de Paysandu e Fortaleza, mas atrás devido ao saldo de gols. Já o Brasil de Pelotas estacionou nos cinco e é o 14.º colocado, podendo se aproximar ainda mais da zona de rebaixamento no complemento da rodada.

O primeiro tempo foi bastante estudado e com poucos lances de perigo. Jogando em casa, o Coritiba tomou conta das ações ofensivas, mas só assustou em chutes de fora da área. Bruno Moraes mandou pela linha de fundo e Jean Carlos fez Marcelo Pitol trabalhar. Já o Brasil de Pelotas se preocupou apenas em se defender.

A etapa final começou bastante movimentada, e não demoraria para o placar ser inaugurado. Guilherme Parede exigiu boa defesa de Marcelo Pitol em chute de fora da área. Aos 11 minutos, em jogada ensaiada de escanteio, Yan Sasse recebeu de Júlio Rusch e finalizou rasteiro. Dessa vez, o goleiro rubro-negro nada pôde fazer.

Atrás no placar, o Brasil de Pelotas se lançou com tudo em busca do empate, mas cedeu muito espaço para o contra-ataque do Coritiba, que desperdiçou várias oportunidades, principalmente com Bruno Moraes. Em um desses lances, após rebote de Marcelo Pitol em chute de Rafhael Lucas, o atacante acertou o travessão com uma bicicleta.

Os dois times voltam a campo no dia 19, sábado, pela sexta rodada. O Coritiba enfrenta o Boa, às 19 horas, no estádio Dilzon Melo, em Varginha. Já o Brasil de Pelotas recebe o Sampaio Corrêa, às 21 horas, no Bento Freitas, em Pelotas.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 0 BRASIL DE PELOTAS

CORITIBA - Wilson; Leandro Silva, Thalisson Kelven, Alex Alves e Chiquinho; Júlio Rusch, Vitor Carvalho (João Paulo), Jean Carlos (Guilherme Parede) e Yan Sasse (Rafhael Lucas); Bruno Moraes e Pablo. Técnico: Eduardo Baptista.

BRASIL DE PELOTAS - Marcelo Pitol; Tiago Cametá (Léo Bahia), Rafael Vitor, Héverton e Artur; Leandro Leite, Itaqui, Éder Sciola e Lourency; Welinton Júnior (Kaio) e Michel (Luiz Eduardo). Técnico: Clemer.

GOL - Yan Sasse, aos 11 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF).

CARTÕES AMARELOS - João Paulo (Coritiba); Rafael Vitor (Brasil de Pelotas).

RENDA - R$ 83.670,00.

PÚBLICO - 5.466 pagantes (6.141 total).

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).