Restaurantes da região projetam alta de 10% no Dia das Mães

09/05/2018 | 07:28



O Dia das Mães, celebrado no domingo, deve movimentar os restaurantes da região, que projetam acréscimo em torno de 10% no faturamento, se comparado com a data em 2017. Considerando um domingo normal, o movimento deve chegar a dobrar. O otimismo é motivado pelos sinais de melhora da economia e pela redução do ritmo de desemprego.

“A data, tradicionalmente, traz bons resultados, mas o costume de comer fora no Dia das Mães tem crescido ano a ano”, avalia Roberto Moreira, presidente do Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC). “No entanto, como esta época do ano é familiar, e as pessoas aproveitam para se reunir, mesmo que o volume de pessoas no restaurante seja maior, a rotatividade nos estabelecimentos é menor, por isso, nem sempre os gastos aumentam na mesma velocidade que o público.”

Denis Lasredo, sócio-proprietário do Berlusconi Bar e Griglia, em Santo André, concorda, e destaca que já reservou mesas para até 12 pessoas. “É uma das particularidades da data”, avalia. A casa, especializada na culinária italiana, projeta alta de até 30% ante 2017. “No ano passado, estávamos funcionando havia oito meses, mas, agora, já temos clientela consolidada e, portanto, esperamos receber mais gente”, explica Lasredo. No local, o tíquete médio é de R$ 90, variando conforme a bebida. É possível fazer reserva apenas para o primeiro horário (meio-dia) e, nos demais, o atendimento será por ordem de chegada.

Uma das orientações de Moreira para atrair clientes na data é investir em cardápios diferenciados, bom atendimento e propaganda. O Varanda do Parque, por exemplo, aposta na divulgação em redes sociais para incrementar a demanda em 20% no almoço das mães neste ano. Na ocasião, o restaurante, que está há 16 anos no Hotel Mercure Santo André, mas acaba de passar por reforma e mudar de nome, irá funcionar no sistema all inclusive, com bufê de saladas, pratos quentes, massas, sobremesa e bebidas à vontade, que custa R$ 96 por pessoa. Letícia Souza, coordenadora do estabelecimento, lembra que o atendimento será feito somente mediante reserva e pagamento prévio. “Fazemos assim para, na hora da refeição, o cliente não ter nenhuma preocupação.”

Pela primeira vez oferecendo almoço de Dia das Mães, o Giramundo, que está há 18 anos em São Bernardo, visa receita 45% maior do que em almoço de fim de semana regular. Normalmente, a casa abre no horário apenas aos sábados, mas, nesta semana, abrirá somente no domingo. Na data, o menu será com o tema mamma italiana, contando com mesa de antepastos, uma massa e uma carne, por R$ 37 por pessoa. A recomendação é que os clientes façam reserva até sábado à noite.

A casa também terá música italiana ao vivo, além de exposição intitulada Ser Mãe. “É nossa primeira vez (no Dia das Mães), mas queremos marcar a data”, conta a proprietária Ariani Sudatti, animada com os sinais de melhora da economia.



Comércio prevê crescimento de 15%

Como reflexo do aumento da confiança no mercado de trabalho, da queda da inflação e da taxa Selic, comerciantes do Grande ABC estimam crescimento de até 15% no Dia das Mães de 2018. A data é a segunda melhor para o varejo, perdendo apenas para o Natal.

Na avaliação de Pedro Cia Júnior, presidente da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), a projeção é a melhor em três anos. Vale lembrar que a PIC (Pesquisa de Intenção de Compra) do Observatório Econômico da Universidade Metodista de São Paulo, indica que a celebração terá o melhor resultado desde 2015, movimentando R$ 132 milhões.

“Quando o comerciante está mais otimista com a economia, investe mais em propaganda, promoções e treinamento dos seus funcionários, o que reflete no aumento das vendas”, explica Valter Moura Júnior, vice-presidente da Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo). A entidade espera alta de 8% neste ano. “A população, nesta época, acaba consumindo, porque ninguém deixa de presentear a mãe”, completa.

Já a ACE (Associação Comercial e Empresarial) de Diadema projeta incremento de até 5% nas vendas. Para impulsionar o consumo na cidade, a entidade aposta em ação promocional, que sorteará uma viagem com acompanhante para Salvador e uma cozinha completa, além de vales-compras, óculos de sol, dia de beleza e cestas de produtos.

“Ações desse tipo incentivam que os moradores façam as compras no município onde residem e comecem a valorizar o comércio local”, assegura Vera Lúcia Rocha, presidente da associação. Podem participar pessoas que comprarem produtos ou serviços dos estabelecimentos participantes da campanha até o dia 31 de maio.

As demais associações comerciais não divulgaram suas projeções para a data.



Shoppings têm promoções e horário estendido para atrair cliente

Com o objetivo de incentivar o consumo no local, centros de compras do Grande ABC investem em promoções e horário de funcionamento estendido, a exemplo do Golden Square, em São Bernardo, onde a cada R$ 100 gastos até o dia 13, mais R$ 9,90 o cliente leva uma pulseira semijoia. No sábado, o local ficará aberto até as 23h – uma hora a mais do que o normal –, com a expectativa de aumentar em 13% as vendas em relação a 2017.

No Mauá Plaza, na cidade homônima, a cada R$ 150 em compras o consumidor pode concorrer a uma viagem em família, itens para renovar a casa ou a um ano de compras no complexo comercial. Com a ação, que vai até domingo, é projetado crescimento de 8,25% nas vendas.

O Praça da Moça, em Diadema, conta com promoção comprou-ganhou até o dia 13. O cliente cujo dispêndio ultrapassar R$ 300 pode trocar seus cupons por um dos três kits de esmaltes disponíveis. Com a ação, o mall visa incrementar as vendas em 12%.

Em Santo André, o Grand Plaza prevê vender 5% mais, apostando em horário estendido na sexta-feira e no sábado, quando funcionará até as 23h. Até domingo, a cada R$ 300 o cliente pode concorrer a um Volkswagen Virtus.

O também andreense Atrium oferece promoção unificada com o Dia dos Namorados, em sorteio de Renault Kwid para aqueles que consumirem a partir de R$ 200 até o dia 17 de junho. Na mesma cidade, o Shopping ABC oferece kit O Boticário, para quem gastar acima de R$ 400, até dia 13.