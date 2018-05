Arábia Saudita diz que apoia e acolhe medidas anunciadas por Trump sobre Irã

08/05/2018 | 22:13



A Arábia Saudita emitiu comunicado há pouco dizendo que apoia e acolhe as medidas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação à retirada de Washington do acordo nuclear internacional com o Irã. "Também apoiamos a restituição das sanções econômicas ao regime iraniano, que foram suspensas sob o pacto nuclear", disseram os sauditas.

Em comunicado, o reino afirma que o apoio dado anteriormente ao acordo nuclear teve como base a convicção da necessidade de tomar medidas que pudessem ajudar na não-proliferação de armas de destruição em massa no Oriente Médio e no mundo. "O regime iraniano, no entanto, aproveitou os benefícios econômicos proporcionados pelo levantamento das sanções e os usou para continuar suas atividades desestabilizadoras na região, especialmente desenvolvendo mísseis balísticos e apoiando organizações terroristas, incluindo o Hezbollah e milícias Houthi", disseram os sauditas.

Nesse sentido, "reafirmamos nosso apoio à estratégia anunciada pelo presidente Trump em relação ao Irã e esperamos que a comunidade internacional assuma uma postura firme e unificada contra o regime iraniano, e sua agressão desestabilizadora na região, seu apoio a grupos terroristas e seu apoio ao regime de Bashar al-Assad na Síria". A Arábia Saudita diz, ainda, que tem o compromisso de trabalhar com os parceiros internacionais para alcançar as metas anunciadas por Trump e a necessidade de abordar os perigos impostos pelas políticas do Irã na paz e segurança internacionais.