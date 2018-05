Michael Cohen usou dinheiro russo para pagar Stormy Daniels, diz defesa da atriz

08/05/2018 | 22:13



O advogado da atriz pornô Stormy Daniels, Michael Avenatti, disse nesta terça-feira que o advogado Michael Cohen, que defende o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu US$ 500 mil de uma empresa associada a um bilionário russo para pagar a Daniels, que alega ter tido um caso com Trump. Avenatti também comentou que centenas de milhares de dólares foram depositados na conta de Cohen de empresas como Novartis, AT&T e Korea Aerospace. A AT&T confirmou sua conexão na noite desta terça-feira.

Avenatti não forneceu documentos para apoiar as reivindicações e não revelou a fonte de suas informações. No entanto, em um memorando de sete páginas, ele detalhou o que disse que foram transferências eletrônicas que entravam e saíam da conta de Cohen para pagar Stormy Daniels em outubro de 2016 para que ela ficasse em silêncio sobre seu suposto caso com o futuro presidente dos EUA. Trump nega ter tido um caso com ela.

O memorando contém datas e valores altamente específicos e afirma que o bilionário russo Viktor Vekselberg "dirigiram" oito pagamentos totalizando US$ 500 mil à empresa de Cohen, a Essential Consultants, entre janeiro e agosto de 2017. O motivo do pagamento não foi conhecido. Fonte: Associated Press.