Síria relata suposto ataque aéreo de Israel próximo a Damasco

08/05/2018 | 22:13



A mídia estatal síria relatou um ataque israelense próximo à capital Damasco, dizendo que as defesas aéreas do país derrubaram dois mísseis. De acordo com a agência estatal SANA, o ataque ocorrido na noite desta terça-feira se deu no interior de Kisweh, ao sul de Damasco, e ocorreu cerca de uma hora depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a saída de Washington do acordo nuclear internacional com o Irã.

Um funcionário do eixo de resistência liderado pelo Irã disse que o ataque teve como alvo uma posição do exército sírio e causou apenas danos materiais. Ele falou sob condição de anonimato.

Não houve comentário imediato de Israel, que quase nunca confirma nem nega que tenha realizado ataques aéreos na Síria. O Irã prometeu retaliar os recentes ataques israelenses na Síria contra os postos avançados iranianos em solo sírio. Fonte: Associated Press.