Secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, chega à Coreia do Norte

08/05/2018 | 22:13



O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, chegou à Coreia do Norte nesta quarta-feira (horário local) para finalizar detalhes de um encontro histórico planejado entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un. Trump anunciou a missão em Washington nesta terça-feira poucos minutos antes de Pompeo chegar ao Japão, antes de voar para Pyongyang.

Autoridades dos EUA disseram que Pompeo deve pressionar a Coreia do Norte para a libertação de três cidadãos americanos detidos no país. A viagem ocorre apenas alguns dias depois que Pyongyang expressou descontentamento com Washington por comentários sugerindo que a pressão maciça dos EUA levou Kim à mesa de negociações.

Pompeo, que viajou pela primeira vez para a Coreia do Norte ainda como diretor-geral da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês), no início de abril, é apenas o segundo secretário de Estado dos EUA a visitar a nação reclusa com a qual está, tecnicamente, em guerra. A primeira foi Madeleine Albright, em 2000, que foi parte de uma tentativa malsucedida de marcar uma reunião entre o então presidente Bill Clinton e o pai de Kim, Kim Jong-il.

"Neste exato momento, Pompeo está a caminho da Coreia do Norte, em preparação para o meu encontro com Kim Jong-un. Planos estão sendo feitos, os relacionamentos estão crescendo e espero que um acordo aconteça para que, com a ajuda da China, da Coreia do Sul e do Japão, um futuro de grande prosperidade e segurança possa ser alcançado para todos", disse Trump. Fonte: Associated Press.