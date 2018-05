Nenê e Militão se recuperam de dores e são relacionados para enfrentar o Rosario

08/05/2018 | 22:12



O técnico Diego Aguirre, do São Paulo, divulgou na noite desta terça-feira a lista de relacionados para o duelo de quarta contra o Rosario Central. As equipes brigam no Morumbi por uma vaga na segunda fase da Copa Sul-Americana.

Nenê e Militão, que eram dúvidas por terem tido dores musculares depois do empate por 2 a 2 com o Atlético-MG pelo Brasileirão, aparecem na lista, mas podem começar no banco, já que Aguirre não pôde contar com eles em todos os treinos da semana.

O zagueiro Rodrigo Caio, suspenso e tratando uma torção no pé esquerdo, é desfalque, assim como o atacante Everton, que não está inscrito nesta fase do torneio. O centroavante Gonzalo Carneiro também está fora da lista, fazendo fortalecimento muscular para poder estrear.

Desta forma, a formação do São Paulo para o duelo contra os argentinos terá: Sidão; Anderson Martins (Militão), Arboleda e Bruno Alves; Régis, Jucilei, Hudson e Reinaldo; Cueva (Nenê), Valdívia e Diego Souza.

Confira a lista com os atletas relacionados do São Paulo:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Éder Militão, Régis e Reinaldo

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda e Bruno Alves

Volantes: Araruna, Hudson, Jucilei, Liziero e Petros

Meias: Cueva, Lucas Fernandes, Nene e Valdívia

Atacantes: Diego Souza, Marcos Guilherme e Tréllez