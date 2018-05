Telebras afirma que tentará esclarecer parceria com Viasat no Judiciário

08/05/2018 | 21:52



Em comunicado, a Telebras afirma que vai solicitar nova oportunidade junto às instâncias do Poder Judiciário para esclarecer "a lisura do processo de parceria com a Viasat". A companhia se dispõe a oferecer todas as informações sobre o contrato, segundo o comunicado.

O posicionamento da Telebras ocorre após parecer da Procuradoria Geral da República (PGR) defendendo a suspensão do contrato da estatal com a Viasat, que envolve a operação comercial do satélite brasileiro e que se encontra suspenso.

Na segunda-feira, 7, o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, informou que as empresas de telecomunicações do País entraram na Justiça contra a Telebras, que fechou contrato com a americana Viasat para explorar o satélite que custou R$ 2,8 bilhões. Elas acusam a estatal de quebra de isonomia de mercado e concorrência, ao contratar a Viasat de forma direta para prestar serviços de internet. A estatal afirma que, sem uso, o satélite gera prejuízo diário de R$ 800 mil.