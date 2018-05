Guarani volta a vencer e Criciúma segue sem pontuar após cinco jogos na Série B

08/05/2018 | 21:33



O Guarani se recuperou da derrota para a arquirrival Ponte Preta na última rodada e bateu o Criciúma por 1 a 0, nesta terça-feira à noite, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Brinco de Ouro, em Campinas. O Criciúma segue sem pontuar.

Com a vitória, o time campineiro chega aos seis pontos, subindo para a oitava colocação. No entanto, todos os demais nove jogos da rodada ainda serão disputados e alguns dos concorrentes devem retomar a posição.

O Criciúma, por sua vez, segue em busca do primeiro ponto. O time catarinense perdeu todas as cinco partidas que disputou na Série B e vê o técnico Argel Fucks com o cargo ameaçado. Antes da partida, a diretoria garantiu que o treinador permaneceria independente do resultado.

O time paulista começou melhor e tentou pressionar no início da partida, enquanto o Criciúma ficava fechado, levando vantagem nas bolas altas, mas sem conseguir incomodar nos contragolpes.

Aos poucos, o visitante foi crescendo na partida, mas justamente quando começava a se soltar, foi surpreendido com o gol de abertura do placar. Bruno Nazário recebeu de Rafael Longuine dentro da área, girou e bateu forte para estufar as redes e colocar o Guarani em vantagem.

No segundo tempo, o jogo ficou ainda mais franco, com os dois times com espaço para construir jogadas de perigo, mas desperdiçando a bola com erros de passe e forçando ligações diretas para os homens de frente.

Logo no início, o Guarani ainda teve um gol mal anulado. Bruno Nazário recebeu dentro da área e balançou as redes pela segunda vez, mas o árbitro maranhense Mayron Frederico Novais já parava a jogada por posição de impedimento que não existiu.

O time da casa seguia criando as melhores chances, mas não conseguia aproveitar. O centroavante Anselmo Ramon teve grande oportunidade aos 32 minutos, aproveitando passe de Erik, mas bateu na rede pelo lado de fora. Sem mais lances de perigo, o jogo terminou com vitória magra, mas importante para a sequência da competição. Ao final do jogo, vários jogadores do time catarinense foram reclamar do árbitro. Andrew foi amarelado e Elvis, que já tinha amarelo, acabou sendo expulso.

O Criciúma volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe o Juventude, no estádio Heriberto Hulse, pela sexta rodada da Série B. Na sexta-feira, dia 18, o Guarani visita o Goiás, no Serra Dourada, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 1 X 0 CRICIÚMA

GUARANI - Bruno Brígido; Lenon, Philipe Maia, Edson Silva e Marcílio; Baraka, Ricardinho, Rondinelly (Denner) e Rafael Longuine (Erik); Bruno Nazário (Guilherme) e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer.

CRICIÚMA - Luiz; Sueliton (Kalil), Fábio Ferreira, Sandro e Enzo; Liel, Eduardo e Elvis; João Paulo, Lucas Coelho (Nicolas) e Mailson (Andrew). Técnico: Argel Fucks.

GOL - Bruno Nazário, aos 41 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Mayron Frederico dos Reis Novais (MA).

CARTÕES AMARELOS - Philipe Maia (Guarani); Fábio Ferreira, Eduardo, Andrew, Elvis e Lucas Coelho (Criciúma).

CARTÃO VEMRMELHO - Elvis (Criciúma).

RENDA - R$ 30.125,00.

PÚBLICO - 2.511 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).