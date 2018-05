Mutirão recupera capela em São Caetano

Vários servidores públicos municipais, um mestre de capoeira, um farmacêutico, uma secretária, um autônomo, um representante comercial, uma auxiliar administrativa, vários estudantes. Sábado passado, todos eles, mais os que não assinaram a lista de presença passada por esta página Memória, iniciaram a revitalização e restauração da Capela de Santa Maria, que estava abandonada nos fundos do bairro Santa Maria, em São Caetano.

O mutirão foi proposto pela vereadora Suely Nogueira, que mora no bairro. A resposta dos moradores foi imediata. E os trabalhos de sábado último, acompanhados por Memória, foram uma dessas manifestações de religiosidade que fazem acreditar: nem tudo está perdido.

LOCALIZAÇÃO

A Capela de Santa Maria é municipal. Fica no território da Paróquia São Francisco de Assis, na esquina das ruas Diogo Fernandes e Guaiamu, divisa com Santo André. Foi construída sob o patrocínio da Coop numa das administrações do prefeito Luiz Tortorello e inaugurada no domingo 9 de abril de 2000.

O pequeno templo está ficando um brinco. Será devolvido à população na véspera do Dia das Mães. A imagem de Nossa Senhora está sendo restaurada pela segunda vez por uma artista plástica da cidade.

RESTAURAÇÃO

Edna Terezinha Rovaron Lopes cuida da restauração da imagem de Santa Maria. Ela tem 63 anos, nasceu em São Caetano e reside no bairro Santa Maria. Trabalha com restauração há 30 anos. Ela restaura imagens de santos, moldura de quadros, peças de gesso e madeira em geral. É sempre indicada pelas livrarias e comunidades católicas da cidade.

A primeira imagem da capela Santa Maria também foi restaurada por Edna, no ano 2005. Naquele ano, a imagem chegou despedaçada, em uma sacolinha. O restauro foi um verdadeiro quebra-cabeça.

Após 13 anos, a mesma imagem volta ao atelier de Edna Rovaron. Está linda. Retornará à capela no próximo sábado.

HISTÓRICO – 1

Dezoito anos atrás, a vereadora Suely Nogueira, que propôs a construção da capela, mais o prefeito Tortorello e o então presidente da Coop, Antonio José Monte, participaram da inauguração. Uma procissão, seguida de missa celebrada pelo padre Vanderlei Nunes, marcaram o ato.

Dezoito anos depois, uma nova cerimônia religiosa será realizada no local.

HISTÓRICO – 2

Cem anos atrás, não muito longe da atual Capela de Santa Maria, em área do antigo bairro da Saúde, existiu outra capela.

Ficava no terreno do curandeiro Vicente Rodrigues Vieira, o chamado São Vicente.

Passam-se as gerações, mas o mesmo espírito religioso povoa o bairro Santa Maria.

CAPELA DE SANTA MARIA

Endereço: Rua Diogo Fernandes, entre os números 43 e 53

Bairro: Santa Maria

Município: São Caetano

Reinauguração: sábado, 12 de maio, com ato litúrgico

Horário: 9h

Diário há 30 anos

Domingo, 8 de maio de 1988 – ano 30, edição 6747 Diário – Carimbos marcam os 30 anos do Diário do Grande ABC. Eram divulgados os três carimbos comemorativos ao aniversário do jornal, um para Santo André, outro para São Bernardo e o terceiro para São Caetano. O lançamento simultâneo realizou-se há exatos 30 anos, em 9 de maio de 1988, no saguão do Diário (Palácio da Imprensa, Rua Catequese), Biblioteca Monteiro Lobato (São Bernardo) e Sesc São Caetano, então localizado na Rua Santa Catarina.

Santos do Dia

São Jorge Preca Pacômio Gerôncio Bem-aventurada Maria Teresa de Jesus Municípios Brasileiros Celebram aniversários em 9 de maio: No Paraná, Alto Paraíso, Nova Santa Bárbara e Santa Lúcia. Na Bahia, Arataca, Barro Alto, Buritirama, Capim Grosso, Filadélfia, Jaborandi, João Dourado, Jussari, Lapão, Maetinga, Nordestina, Pintadas, Rafael Jambeiro e Teixeira de Freitas No Rio Grande do Sul, Caseiros, Cidreira, Entre Rios do Sul, Imbé, Imigrante, Itacurubi, Ivorá, Lavras do Sul, Montauri, Nova Alvorada, Relvado, Saldanha Marinho, São João do Herval, Sede Nova, Taquaruçu do Sul, Tupandi, Vila Maria, Vista Alegre do Prata e Vista Gaúcha No Espírito Santo, Conceição do Castelo No Mato Grosso, Juína Em Goiás, Padre Bernardo No Sergipe, Riachão do Dantas No Rio Grande do Norte, Riacho da Cruz e Rodolfo Fernandes No Mato Grosso do Sul, Rio Negro Fonte: IBGE

Em 9 de maio de...

1968 – O primeiro Diário do Grande ABC (edição 623 – continuação numérica iniciada com o nº 1 do News Seller) circula com 24 páginas na quinta-feira 9 de maio e traz a seguinte manchete: ‘Prisão de sacerdotes agita círculos católicos da região’.