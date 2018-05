Consórcio quer regulação de vagas da Saúde via Fundação

Vanessa de Oliveira



09/05/2018 | 07:00



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC irá propor à FUABC (Fundação do ABC) que a implantação da Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) na região seja feita por meio de convênio entre as sete cidades, a Secretaria de Estado da Saúde e a organização. A unidade regional terá como objetivo distribuir os pacientes do Grande ABC para as vagas de atendimento nos equipamentos públicos de Saúde.

A ideia partiu do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), que, apesar de não comparecer à reunião mensal ontem, encaminhou a proposta ao colegiado. A princípio, o projeto era que a instalação da unidade – prevista ainda para este ano – fosse nas dependências do Consórcio, em Santo André, no entanto, com a saída de Diadema da entidade, o projeto ficou inviabilizado.

“Vamos consultar o presidente da Fundação, Carlos Roberto Maciel, para ver se há o interesse e, se houver, qual será o custo para cada município”, falou o presidente do Consórcio e prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). “Se isso viesse a ser feito pelo Consórcio, o rateio seria pago por aqui, mas como existe proposta do próprio Estado em se fazer nas sete cidades, não dá para fazer pelo Consórcio, considerando que Diadema saiu. A intenção é manter as sete cidades e acho louvável”, acrescentou Morando. O assunto voltará à pauta na reunião entre os prefeitos do próximo mês.

Procurada para comentar o assunto, a FUABC disse que prefere não emitir parecer a respeito, por ainda não ter ciência da questão. Na região, a organização administra equipamentos hospitalares e ambulatoriais em Santo André, São Bernardo, São Caetano e Mauá.

A Cross foi criada pelo governo do Estado em 2011 para atuar com ações voltadas à regulação do acesso às áreas hospitalar e ambulatorial, propiciando o ajuste da oferta disponível às necessidades imediatas dos pacientes. Em março de 2017, o Consórcio apresentou a ideia de instalação de uma unidade regional para agilizar a abertura de vagas ambulatoriais e de leitos para os moradores do Grande ABC. Um ano depois, os municípios formalizaram acordo com o Estado para instalação da Cross.

COBRANÇA

Ainda na reunião de ontem, ficou decidido que o Consórcio encaminhará ofício à Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) sobre as pendências financeiras da SPMar, responsável pelos trechos Sul e Leste do Rodoanel, com Mauá e Ribeirão Pires. As dívidas são referentes aos atrasos no pagamento de ISS (Imposto Sobre Serviços) recolhido nas praças de pedágio da rodovia. A Prefeitura de Mauá não informou o valor do débito. Já a de Ribeirão Pires disse que o montante é da ordem de R$ 3,9 milhões e que “existe um parcelamento em andamento”. Em Santo André e São Bernardo, que também enfrentavam o problema, a questão foi resolvida.

A SPMar não se posicionou sobre as situações.

Qualidade da água será monitorada

A água consumida pela população que vive no entorno da Represa Billings passará por avaliações de pesquisadores da USCS (Universidade Municipal de São Caetano). A ideia é verificar a relação de problemas de saúde dos moradores com a qualidade do recurso que chega até eles.

Denominado Águas Metropolitanas, o estudo tem ação prevista para ter início em agosto. A USCS procurou apoio do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para que possa ter facilidade no acesso aos dados que necessitar para a pesquisa, como prontuários médicos, por exemplo. Ontem, a entidade regional formalizou termo de cooperação técnico-científica com a universidade.

A USCS já realiza trabalho de monitoramento dos corpos hídricos da região – como a Expedição Billings – feita anualmente – e a ideia, segundo o coordenador do projeto e professor do programa de pós-graduação em Administração da USCS, Luis Paulo Bresciani, é ampliar o alcance e efetividade do que já é feito. “Temos outras dimensões, como a educação ambiental”, disse ele.

A execução da iniciativa, de acordo com a especialista em recursos hídricos da USCS Marta Ângela Marcondes, é similar à ação que foi desenvolvida na região do Taquacetuba, em São Bernardo, no ano passado. “Vimos o quanto a água influencia na presença de parasitas intestinais e doenças de pele”, comenta. A ideia é elaborar série histórica de dez anos de avaliação.

O projeto, que ainda terá as área de análise definidas, será encaminhado à Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), para conquista de financiamento. O órgão custeia até R$ 300 mil, para dois anos de pesquisa.

Estado sinaliza retomada da divisão de custeio de auxílio-aluguel

A divisão entre o governo estadual e municípios nos custos do auxílio-aluguel a moradores removidos de áreas de risco com perigo iminente de deslizamento de terra tem chances de ser retomada neste ano. A sinalização positiva foi dada ontem pelo subsecretário de Assuntos Metropolitanos, Edmur Mesquita, em reunião no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

No dia 1º, o Diário noticiou que o convênio, iniciado em maio de 2014, foi encerrado em 2017 e, desde então, as cidades arcam com todo o custeio. A parceria teria possibilidade de ser estendida, caso as administrações tivessem atendido à cláusula que determinava a construção, em 36 meses, de habitações para a população em questão.

De acordo com levantamento feito pelo Diário, atualmente, 381 famílias recebem o subsídio, distribuídas em Santo André (o valor é de R$ 465), São Bernardo (R$ 315), Mauá (R$ 400) e Ribeirão Pires (R$ 400). Diadema e Rio Grande da Serra não informaram e São Caetano não possui moradores neste perfil.