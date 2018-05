Com resgate, saldo do Fundo Soberano criado em 2008 cai para R$ 500 milhões

08/05/2018 | 20:05



Com o resgate de R$ 3,5 bilhões do Fundo Soberano anunciado nesta terça-feira, 8, a carteira criada em 2008 pelo governo brasileiro fica mais perto da extinção e passa a acumular saldo próximo de R$ 500 milhões. A iniciativa de extinguir o fundo foi tomada em 2016, apenas oito anos depois da criação.

Quando o fundo foi criado, a missão era "gerir poupança pública de longo prazo, que possibilite ao fundo atuar, de forma eficaz, como instrumento de política econômica, visando à mitigação dos efeitos dos ciclos econômicos no Brasil". Na época, a intenção do governo federal era "consolidar-se, até 2023, como instrumento eficaz de gestão de riqueza soberana e de mitigação dos efeitos dos ciclos econômicos no Brasil".

Em nota, o Ministério da Fazenda informou que o dinheiro resgatado vai para o caixa do Tesouro Nacional e ajudará no esforço do governo para o equilíbrio das contas públicas. Os R$ 3,5 bilhões serão somados aos R$ 23 bilhões já depositados nessa subconta e ficarão reservados para pagamentos da dívida pública federal.