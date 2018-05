Virada Cultural terá homenagem às vítimas de incêndio em São Paulo

08/05/2018 | 19:42



A Virada Cultural, maior festa do calendário municipal de São Paulo, vai mudar a localização de dois palcos e homenagear as vítimas do edifício Wilton Paes de Almeida durante os shows que serão realizados entre às 18h do próximo dia 19 e 18h do dia 20.

O secretário de Cultura André Sturm afirmou ao jornal O Estado de S. Paulo que os dois pontos que estariam mais próximos ao local da tragédia, no Largo do Paiçandu, terão novos endereços. O chamado Palco do Circo, que ficava em frente à Galeria do Rock, vai para a Rua Dom José Gaspar. O outro tablado, colocado quase em frente ao do Circo, vai para a esquina da São João com a Avenida Duque de Caxias. "Não haverá problemas de acessibilidade, a Avenida São João estará livre", diz Sturm.

A reportagem conversava com o secretário sobre a fatalidade às vésperas do evento e uma homenagem às vítimas do incêndio no Wilton Paes de Almeida, que ficava no coração da festa, em frente à icônica Galeria do Rock. Algo como um silêncio dos artistas pelas pessoas afetadas e pelos dois mortos encontrados até a manhã desta terça-feira, 8. "É uma boa ideia", disse Sturm. "Vou pedir para incluírem isso ainda hoje." Ainda não está definido se cada grupo fará um minuto de silêncio antes dos shows, como cogitou o secretário na entrevista, ou se todos os artistas se mobilizariam na mesma hora para uma homenagem em bloco.