Carro que levava Katy Perry para o MET quebra e dá susto na cantora

08/05/2018 | 19:33



O tema do Baile do MET deste ano, ocorrido na última segunda-feira, 7, foi Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination (Corpos Celestiais: Moda e a Imaginação Católica, em tradução livre). E bem que Katy Perry precisou de uma ajuda divina para chegar ao evento, após seu carro parar de funcionar.

Em um vídeo obtido pelo site TMZ, Perry aparece de pé no banco de trás do carro, sem capota, que a levava para o Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos, vestida com asas de anjo. Quando estava a pouco mais de um quarteirão do local, o automóvel parou de funcionar. É possível ver que a cantora pop assustada enquanto o motorista tenta religar o carro sem sucesso.

Porém, seu anjo da guarda estava atento e deu uma ajudinha para que o automóvel voltasse a funcionar, pouco mais de um minuto depois. Quando o motor do veículo faz barulho, uma multidão que acompanhava a cena de perto comemora juntamente com Katy.