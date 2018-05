Fundo Soberano realiza resgate de R$ 3,5 bilhões

08/05/2018 | 19:23



O Fundo Soberano realizou nesta terça-feira, 8, resgate de um dos investimentos da carteira no valor de R$ 3,5 bilhões. O dinheiro vai para o caixa do Tesouro Nacional e ajudará no esforço do governo para o equilíbrio das contas públicas. Em nota, o Ministério da Fazenda informa que a operação está alinhada com a decisão de extinguir o Fundo Soberano anunciada pelo governo em 2016.

Os recursos resgatados estavam investidos em cotas do Fundo Fiscal de Investimentos e Estabilização (FFIE). "Esse é um fundo privado do qual a União, com recursos do Fundo Soberano do Brasil, é cotista único", cita a nota. Segundo a Fazenda, o dinheiro resgatado estava investido em operações compromissadas.

O dinheiro resgatado foi transferido para a conta única do Tesouro Nacional em depósito na subconta do Fundo Soberano. Os R$ 3,5 bilhões serão somados aos R$ 23 bilhões já depositados nessa subconta e ficarão reservados para pagamentos da dívida pública federal. "O uso desses recursos para pagamento da dívida pública federal contribuirá para garantir o equilíbrio entre receitas de operações de crédito e despesas de capital em 2018, conforme estabelece a regra de ouro das finanças públicas", cita a nota da Fazenda.