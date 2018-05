Met Gala: Blake Lively usa sapatos Christian Louboutin customizados e Scarlett Johansson causa polêmica com look

08/05/2018 | 19:11



Na última segunda-feira, dia 7, aconteceu o Met Gala. O evento de moda, que aconteceu no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, reuniu diversas celebridades em uma noite mais do que especial. O ponto alto da noite é o tapete vermelho e os famosos capricharam nos looks, que teriam que seguir a temática da noite, que falava sobre a influência da Igreja Católica na moda.

Blake Lively passou pelo red carpet em um lindo vestido Versace, além de acessórios que deram o que falar. Além disso, a esposa de Ryan Reynolds completou o look com sapatos Christian Louboutin, feitos especialmente para ela usar na ocasião. O modelo é um peep-toe de plataforma com aplicações de pedra, salto em couro de crocodilo com franjas douradas e um pingente na altura do tornozelo.

A inspiração do designer, que acompanhou a atriz no tapete vermelho, foi uma guerreira. Sobre sua criação, ele disse o seguinte:

- Eu quis criar uma armadura delicada para seus pés, usando couro de crocodilo e pedrarias. Uma guerreira com uma borla dourada para um discreto toque religioso.

Scarlett Johansson também marcou presença no evento usando um vestido Marchesa. A marca, para quem não sabe, traz Georgina Chapman, ex-esposa de Harvey Weinstein, como co-criadora. O ex-produtor de Hollywood foi acusado inúmeras vezes de assédios e abusos por diversas atrizes.

Com as críticas que recebeu, a atriz, que vive Viúva Negra no universo Marvel, mandou um comunicado para a Us Weekly, explicando sua decisão em usar o vestido:

Eu usei Marchesa porque as roupas delas fazem as mulheres se sentirem confiantes e maravilhosas e é o meu prazer apoiar a marca criada por duas incrivelmente talentosas e importantes designeres mulheres.

A marca também se pronunciou por meio do seguinte comunicado:

Nós estamos verdadeiramente honrados de ter Scarlett escolhendo usar Marchesa para o Met Gala. Ela é um atriz incrivelmente talentosa que tem um estilo e presença incríveis. Foi maravilhoso trabalhar tão próximas dela ao criar este look customizado.