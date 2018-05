Rodriguinho volta aos treinos, mas Carille faz mistério no Corinthians

08/05/2018 | 19:07



O técnico Fábio Carille recebeu uma ótima notícia no treino do Corinthians nesta terça-feira. O meia Rodriguinho voltou a trabalhar normalmente com o restante do elenco e mostrou estar apto para reforçar o time alvinegro no confronto decisivo diante do Vitória, quinta-feira, em São Paulo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Rodriguinho foi um dos poupados por Carille no empate por 1 a 1 com o Ceará, domingo, pelo Brasileirão. Na reapresentação do elenco, na última segunda-feira, ele também havia feito um trabalho físico separado, na parte interna do CT Joaquim Grava.

A tendência é que ele esteja em campo normalmente na quinta-feira, mas não foi nesta terça que Carille indicou a escalação do Corinthians para o duelo. O treinador comandou um treino técnico e tático com bola, sem divisão entre titulares e reservas, e colocou Rodriguinho como uma espécie de "curinga".

Por mais que não tenha esboçado a escalação, o técnico corintiano deverá levar o time com o que tem de melhor para encarar o Vitória: Cássio; Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel e Maycon; Romero, Rodriguinho, Jadson e Mateus Vital. Depois de empatar por 0 a 0 em Salvador, a equipe paulista depende de um triunfo simples para ir às quartas de final da Copa do Brasil.