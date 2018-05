Renato Gaúcho fecha treino e faz mistério antes de jogo da Copa do Brasil

08/05/2018 | 19:05



O técnico Renato Gaúcho voltou a fazer mistério no Grêmio. Nesta terça-feira, no último treino de preparação da equipe para o duelo contra o Goiás, o treinador fechou os portões do CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. A partida é válida pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na Arena Grêmio.

Apesar do clima de suspense, Renato deve ter ensaiado uma formação reserva para o duelo desta quarta, em razão da boa vantagem dos gaúchos no confronto. No jogo de ida, o Grêmio venceu por 2 a 0. Além disso, o próprio treinador já indicou uma equipe alternativa por causa do Gre-Nal do próximo domingo, pelo Brasileirão.

Na atividade desta terça, os portões só foram abertos quando os jogadores já disputavam o rachão, no encerramento do treino. Para o duelo desta quarta, Renato Gaúcho deve ter um time totalmente reserva. Nem mesmo Ramiro, que cumprirá suspensão no domingo, deverá entrar em campo.

Alisson deve entrar no lugar do companheiro suspenso para ganhar ritmo de jogo antes do clássico, quando também será titular no setor ofensivo gremista. Assim, Renato deve escalar a equipe com Paulo Victor; Madson, Bressan, Michel e Marcelo Oliveira; Jailson e Cícero; Alisson, Thonny Anderson e Maicosuel; André.