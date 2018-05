Dispositivos do Google terão John Legend em seu assistente de voz

08/05/2018 | 18:40



Já imaginou receber um 'bom dia' de John Legend? Em breve, isso será possível - ao menos se você tiver um dispositivo Google. Em sua conferência anual de desenvolvedores, a Google I/O, a empresa anunciou que o cantor será uma das opções do assistente de voz de seus dispositivos.

O CEO do Google, Sundar Pichai, anunciou que serão seis novas vozes no Home Assistant. As novas vozes poderão acordar o usuário, lembrar de tarefas e eventos, receitas, entre outras tarefas básicas. O recurso deve ser lançado ainda neste ano.

Ao que tudo indica, Chrissy Teigen, mulher de Legend, também ficou animada com a novidade: "Eu nem preciso do John humano mais".