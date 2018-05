Pesquisa aponta que um em cada cinco motoristas quer um carro elétrico nos EUA

08/05/2018 | 18:38



O número de pessoas que querem um carro elétrico está aumentando nos Estados Unidos. 20% dos clientes americanos querem um carro elétrico, mais do que os 15% que demonstravam essa vontade em 2017. Foi o que mostrou uma pesquisa da AAA, uma associação de veículos elétricos que opera nos EUA e Canadá. Hoje, as vendas de carros desse tipo representam pouco mais que 1% do total nos EUA, mas a tendência é de que esse mercado se aqueça pela demanda crescente.

Questões ambientais ainda são a principal razão para adotar esse tipo de veículo, de acordo com a AAA. No entanto, há outros fatores que fazem o produto ser mais atrativo para potenciais compradores. A nova geração de carros movidos a bateria, por exemplo, tem demonstrado aumento de autonomia, um dos pontos mais importantes para compradores, depois da confiabilidade.

Enquanto o baixo custo de rodagem e a segurança aparecem entre as razões de compradores para adquirir os carros elétricos, a falta de opções para recarregar os automóveis e a possibilidade de ficar sem bateria são pontos que inibem os clientes. "A infraestrutura para esse tipo de veículo ainda é, portanto, o ponto a ser desenvolvido", finaliza o relatório da AA.

Modelos

ASPARK OWL

Apresentado no Salão de Frankfurt, na Alemanha, o Aspark Owl, é um carro elétrico esportivo que promete entregar o melhor índice de aceleração do mundo, com menos de 2 segundos no 0 a 100 km/h graças a seus 861 kg e 430 cv e 77,8 mkgf entregues pelos quatro motores elétricos

JAGUAR I-PACE

Primeiro modelo 100% elétrico da Jaguar, o I-Pace tem dois motores elétricos, um em cada eixo, que juntos entregam 400 cv e 71,3 mkgf

FARADAY FUTURE FF91

O FF91 da Faraday Future tem quatro motores elétricos que juntos rendem 1.050 cv e 183,5 mkgf, garantindo uma aceleração de 2,3 segundos e autonomia estimada de 600 km. O modelo é o detentor do recorda da prova de subida de montanha Pikes Peak, no Colorado, nos Estados Unidos

NIO EP9

O EP9 da Nio, empresa chinesa, é o atual recordista da volta mais rápida para um carro elétrico em Nurburgring, na Alemanha, com 6 minutos e 45,9 segundos. Esse tempo é melhor do que os 6m52s do Lamborghini Huracán Performante, atual detentor entre os carros a combustão. O EP9 tem quatro motores elétricos que geram 1.341 cv e acelera de 0 a 100 km/h em 2,7 segundos

RIMAC CONCEPT ONE

Produzido na Croácia, o Rimac Concept One tem 1.088 cv entregues por quatro motores elétricos e acelera de 0 a 100 km/h em 2,6 segundos, atingindo a velocidade máxima de 300 km/h. Ele ficou famoso quando o ex-apresentador do Top Gear, Richard Hammond, destruiu um exemplar em chamas durante um acidente.

TESLA MODEL S

Quase um clássico entre os elétrico, o Tesla Model S é provavelmente o mais prático da lista. O modelo tem dois motores elétricos, um em cada eixo que controlam a entrega e a tração em cada uma das rodas de forma independente. A versão P100D tem 762 cv e permite acelerar de 0 a 100 km/h em 2,4 segundos.

TOROIDION 1MW

Criado na Finlândia, o Toroidion 1MW tem quatro motores elétricos, um em cada roda, que combinados entregam 1.341 cv de potência. Segundo a companhia, o carro é capaz de acelerar de 0 a 400 km/h em 11 segundos.

PORSCHE MISSION E

A Porsche já confirmou a produção do Mission E, um sedã esportivo elétrico de quatro portas com 600 cv e com mais de 500 km de autonomia. A tecnologia do modelo será utilizada ainda como base para um esportivo elétrico da Bentley, que também pertence ao Grupo VW.

JAGUAR E-TYPE ZERO

A Jaguar aproveitou uma carroceria antiga de um E-Type, um de seus modelos mais famosos, e colocou um trem de força 100% elétrico no modelo. Ele tem um motor elétrico de 298 cv e baterias de íons de lítio. O conjunto deixou o carro 46 kg mais leve que o original, que usava um motor seis cilindros em linha e oferece uma autonomia de 270 km