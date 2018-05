Vasco oficializa contratação do goleiro Fernando Miguel, ex-Vitória

08/05/2018 | 18:36



O Vasco oficializou na tarde desta terça-feira a contratação do goleiro Fernando Miguel, que defendia o Vitória. O jogador, que já havia se despedido do clube baiano pela manhã, acertou contrato até dezembro de 2019.

"É com muita alegria que eu chego ao Vasco. Está sendo uma oportunidade única que o clube está dando para minha vida e carreira. Fiquei muito orgulhoso com o convite. Agora eu quero construir uma nova história e um novo ciclo. Estou ansioso para trabalhar todos os dias com o grupo", disse o goleiro de 33 anos.

Fernando Miguel chega ao Vasco como uma opção para o titular absoluto Martín Silva. O uruguaio não tem a sua posição ameaçada, mas deverá desfalcar o time em vários compromissos em breve, pois é considerado nome certo na convocação da sua seleção para a Copa do Mundo, sendo que os torneios não serão paralisados durante a fase de preparação para a competição na Rússia.

O jogador é um goleiro experiente, opção que o técnico Zé Ricardo não tem como suplente nesse momento no elenco do Vasco, pois conta apenas com Gabriel Félix, de 23 anos, e João Pedro, de 20.

Na sua segunda passagem pelo Vitória, Fernando Miguel disputou 19 partidas nesta temporada, mas havia perdido recentemente a sua vaga no time para Caíque, que agora deverá se tornar titular absoluto do penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro.