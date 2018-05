Idec e 270 organizações assinam manifesto contra projeto sobre defensivos

08/05/2018 | 18:32



Um manifesto assinado por 271 organizações da sociedade civil, como Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Greenpeace e Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), foi enviado nesta terça-feira, 8, à comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa o Projeto de Lei 6.299/2002, que pretende flexibilizar as regras para fiscalização e utilização de defensivos agrícolas no País. A mobilização surgiu após a leitura do relatório do deputado Luiz Nishimori (PR/PR), em 24 de abril, favorável ao projeto.

De autoria do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o projeto tramita na Câmara desde julho de 2015 e pretende realizar diversas mudanças, como a alteração do nome "agrotóxico" para "defensivo fitossanitário", e garantir autonomia ao ministério para registrar novos agrotóxicos. A votação em comissão especial da Câmara do projeto de lei estava prevista para esta terça.