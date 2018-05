Netanyahu diz que manter acordo nuclear com Irã seria 'receita para um desastre'

08/05/2018 | 18:13



O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta terça-feira que manter o acordo nuclear com o Irã teria sido a "receita para um desastre". Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a decisão de retirar seu país do pacto, mas ainda não há uma definição final sobre como ficará o cumprimento do tratado por Teerã já que outros signatários, como Reino Unido, França, Alemanha e União Europeia, manifestaram o desejo de que ele siga em vigor.

Netanyahu disse também que Tel-Aviv já teria provado que o governo iraniano mentiu sobre sua capacidade nuclear. No discurso na Casa Branca em que anunciou a saída do acordo, Trump alegou ter recebido "prova definitiva" de Israel de descumprimento das determinações por Teerã.

Não se sabe, contudo, se as supostas evidências contemplam situações observadas antes da assinatura do acordo ou já durante a sua vigência.

De qualquer forma, o premiê israelense declarou que o pacto nucelar teria aberto o caminho para o Irã construir um arsenal de bombas e que, mesmo sob o tratado, o país persa estaria desenvolvendo mísseis balísticos. (Dow Jones Newswires)