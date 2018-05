PM é morto em tentativa de roubo

Do Diário OnLine



08/05/2018 | 18:08



Na madrugada desta terça-feira um policial militar foi morto a tiros na Vila Sacadura Cabral, em Santo André, durante tentativa de roubo de moto. O oficial, morador de Ribeirão Pires estava indo para o trabalho no 24º Batalhão de Diadema.

Segundo informações de oficiais do 4º DP (Delegacia de Polícia) da cidade, onde o caso foi registrado, dois homens tentaram roubar o moto em que o PM estava, quando o agente reagiu e foi atingido. O veículo, no entanto, foi deixado pelos suspeitos, que levaram a arma e outros pertences da vítima. Segundo colegas do policial, ele teria comprado a moto na semana anterior e seguia para o trabalho com ela apenas pela terceira vez.

Agentes do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos) e dos seis distritos policiais do município fecharam cerco na comunidade do Sacadura Cabral na tentativa de adquirir alguma informação sobre os dois suspeitos, flagrados por câmeras de trânsito na entrada da vila. Além dos civis, oficiais do 24° Batalhão de Diadema também participaram da ação de busca aos criminosos. “Estaremos aqui diariamente até conseguirmos alguma informação. A ideia é saturar o lugar, fazer o máximo de abordagens e divulgar a linha 181 para denúncias anônimas e, quem sabe, achar alguns moradores que queiram colaborar”, informou o investigador chefe da Garra, Marcos Medina.

Com a operação intensiva os moradores da vila ficam apreensivos. Nenhum dos comércios locais abriu as portas com medo e receio dos oficiais, amedrontados pela possibilidade de represálias de criminosos que residem ali. “O crime está tão enraizado aqui dentro que faz com que a comunidade não colabore com a gente. É difícil conseguir alguma coisa”, lamenta Medina. (Com informações de Julia Stern)