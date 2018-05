De olho no G4 do Inglês, Conte diz que Chelsea perdeu pontos 'de jeito estúpido'

08/05/2018 | 17:41



O técnico Antonio Conte lamentou nesta terça-feira que o Chelsea tenha desperdiçado pontos "de um jeito estúpido" ao longo do Campeonato Inglês. Por causa disso, na visão do treinador, o time londrino sofre para entrar no G4 da tabela, que garante vaga na Liga dos Campeões.

Após seguidos tropeços no decorrer da competição, o campeão da temporada passada ocupa somente a quinta colocação, com 69 pontos, dois atrás do Tottenham, o quarto colocado. O Liverpool, em terceiro, também está perto, com 72, principalmente depois de o Chelsea vencer o rival no fim de semana passado.

"Com certeza é um pouco decepcionante [a posição na tabela] porque nesta temporada perdemos muitos pontos de um jeito estúpido. Principalmente depois de jogos em que criamos muitas chances de gol, mas não fomos capazes de marcar. No final, os resultados não foram bons para nós", declarou o treinador.

Nas últimas semanas, o Chelsea compensou os tropeços com boas vitórias na competição. Mesmo assim, ainda depende de uma combinação de resultados nos próximos dias para saber se terá a vaga na principal competição europeia de clubes, a começar pelo jogo contra o Huddersfield Town, nesta quarta, em casa.

"A situação não está em nossas mãos. O Liverpool tem a possibilidade de vencer o último jogo deles, contra o Brighton & Hove Albion, garantindo a vaga na Liga dos Campeões, e o mesmo acontece com o Tottenham, que tem dois jogos em casa", lamentou Conte.

Para entrar no G4 e sacramentar a classificação, o Chelsea precisa vencer seus dois últimos jogos e ainda torcer por tropeços dos rivais. O Tottenham tem mais duas partidas pela frente, enquanto o Liverpool disputará apenas uma ainda pelo Inglês, antes da grande final da Liga dos Campeões - em caso de título, garantirá a vaga automaticamente na próxima temporada.