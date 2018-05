São Bernardo inicia vacinação para doentes crônicos e professores

Do Diário OnLine



Portadores de doenças crônicas e professores da rede pública e privada começam a ser imunizados contra o vírus da influenza amanhã (9), em São Bernardo. A campanha que foi iniciada no dia 23 de abril já vacinou 33.564 pessoas, entre público acima de 60 anos, crianças entre seis meses e cinco anos de idade, gestantes, puérperas e profissionais da Saúde.



Neste ano, a meta estipulada pelo Ministério da Saúde para a cidade é imunizar 159.381 pessoas.



Para receber a dose da vacina, basta comparecer a uma das 34 (UBSs) Unidades Básicas de Saúde com a carteirinha de vacinação e um documento com foto. Os portadores de doenças crônicas devem levar um laudo médico. O horário de atendimento é das 7h às 17h.