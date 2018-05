Seguimos no acordo nuclear com mais cinco países, sem os EUA, diz Irã

08/05/2018 | 16:25



O presidente do Irã, Hassan Rouhani, afirmou nesta terça-feira que seu país agora continua no acordo nuclear internacional, mesmo sem a presença dos Estados Unidos. A iniciativa envolve também Reino Unido, Alemanha, China, Rússia e França. Rouhani disse ter determinado que seu Ministério das Relações Exteriores mantenha diálogos com a União Europeia e outras regiões sobre o assunto, além de ressaltar que consultará as outras nações envolvidas no acordo. De acordo com ele, há um "curto período" para negociar a manutenção da iniciativa.

"Se pudermos ganhar o que o povo iraniano quer, podemos caminhar para a paz", afirmou o líder iraniano. Rouhani qualificou as declarações de Trump como "indelicadas", mas disse que esperava que o líder dos EUA não fosse fiel à iniciativa.

O presidente afirmou que, se necessário, seu país pode voltar a enriquecer urânio para fins industriais. Ele disse ainda que levará algumas semanas para tomar decisões antes de implementar suas decisões sobre o tema. Segundo ele, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) deve estar preparada para as próximas medidas da nação persa. "Se nossos interesses não forem cobertos, falarei em breve ao povo iraniano."

O líder iraniano também buscou acalmar a população local, dizendo que não é preciso se preocupar quanto ao futuro do país. Fonte: Dow Jones Newswires.