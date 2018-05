Gisele Bündchen usa look 100% orgânico no MET Gala

08/05/2018 | 16:17



Gisele Bündchen é conhecida por seu ativismo pela preservação do planeta e seus recursos naturais. Além de, claro, ser uma das modelos mais bem pagas do mundo. E ela aproveitou o Baile do MET 2018 para falar mais uma vez sobre a causa participando do #GreenCarpetChalenge (desafio do tapete verde, em português), que propõe que estrelas usem peças sustentáveis em grandes eventos. A iniciativa já teve o apoio de nomes como Emma Watson, Cameron Diaz, Stella McCartney e Lupita Nyong'o.

Gisele teve o apoio da Versace, uma das patrocinadoras do evento, que criou um vestido feito 100% de seda orgânica, produzida sem materiais tóxicos.

O zipper e o forro foram feitos de algodão orgânico e plástico reciclado e os metais são livres de nickel, corantes e elementos químicos.

Em seu Instagram, Gisele falou sobre o tema. "Obrigada por toda equipe da Versace por trabalhar tão duro para fazer meu vestido totalmente sustentável. O tecido e forro de seda são 100% orgânicos e ecologicamente tingidos, as linhas são de algodão 100% orgânico e tudo é certificado pela organização GOTS."

E essa não foi a primeira vez que Gisele escolheu um vestido ecologicamente para o MET Gala. Em 2017, quando foi anfitriã do evento, ela escolheu um longo Stella McCartney também sustentável.