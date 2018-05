Índice de preços da Ceagesp fecha abril com alta de 7,1%

08/05/2018 | 15:26



O Índice de preços da Ceagesp encerrou o mês de abril com alta de 7,1% em relação a março. Em nota, a Ceagesp informa que, apesar de as chuvas terem ficado abaixo da média histórica para o período, no fim de março fortes precipitações prejudicaram cultivos de legumes e verduras. "No acumulado do ano, temos alta de 7,73%. Para este mês de maio, prevemos o início de uma redução nos preços devido ao abrandamento do calor e ao menor risco de chuvas fortes. São previstas precipitações de chuvas em torno da média para o mês."

O setor de verduras apresentou alta de 46,96% no mês que passou, puxada pelo coentro (que se valorizou 258,3%), alfaces crespa (+110,2%), lisa (+93,9%) e americana (+82,0%), a salsa (+77,4%), escarola (+61,1%) e brócolis (+59,7%). O setor de legumes teve avanço de 19,41% no mês que passou, puxado por pepino japonês (+40,7%), maxixe (+32,0%), abobrinha italiana (+31,9%), jiló (+31,8%), chuchu (+25,6%) e beterraba (+24,0%). As principais baixas ocorreram com os preços da abóbora seca (-7,1%), da ervilha torta (-6,3%), do cogumelo shimeji (-4,6%) e do pimentão vermelho (-4,6%).

Já o setor de frutas registrou alta de 2,66%, com destaque para uva rubi (26,6%), morango (25,7%), abacate fortuna (25,4%), mamão formosa (23,9%) e uva benitaka (19,9%). As principais baixas ocorreram com o maracujá doce (-18,4%), maracujá azedo (-16,2%), mamão havaí (-13,9%), atemoia (-13,9%) e kiwi estrangeiro (-13,7%).

Segundo a Ceagesp, o setor de diversos apresentou alta de 3,18%, com destaque para cebola nacional (44,9%), alho chinês (5,8%) e coco seco (3,1%). As baixas foram registradas nos preços dos ovos brancos (-5,2%), da canjica (-4,4%), dos ovos vermelhos (-4,3%) e do alho nacional (-3,5%).

O setor de pescados teve baixa de 2,70%. As principais baixas ocorreram com a tainha (-25,4%), sardinha (-21,8%), polvo (-20,5%), camarão ferro (-12,5%) e atum (-11,8%). As principais altas ocorreram com o salmão (16,7%), anchova (10,9%), lula congelada (8,0%) e pescada maria mole (7,7%).

O volume comercializado no entreposto de São Paulo totalizou, no primeiro quadrimestre, 1.099.374 toneladas, ante 1.088.638 toneladas negociadas no mesmo período de 2017, crescimento de 0,98%, influenciado, principalmente, pelos setores de frutas e legumes, que apresentaram crescimento de 12,2% e 6,3%, respectivamente. "O volume comercializado no mês foi da ordem de 274.957 toneladas e registrou um aumento expressivo de 8,5% em comparação a abril de 2017, quando atingiu 253.472 toneladas", diz a Ceagesp.