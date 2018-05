Sesc recebe musical 'Hoje é Dia de Rock'

Miriam Gimenes



09/05/2018 | 07:16



A história da migração está diretamente ligada com a do Brasil. Diariamente centenas de pessoas saem de suas terras de origem em busca de melhores condições de vida. E é justamente sobre isso o musical Hoje é Dia de Rock, que será apresentado de amanhã, às 21h, até domingo, no recém-inaugurado Sesc Avenida Paulista, em São Paulo.

Dirigido por Gabriel Villela, o espetáculo mostra a saga da família de Pedro Fogueteiro, um músico sonhador que sai do sertão de Minas junto de sua mulher e os cinco filhos para sobreviver a uma capital movida ao consumo. Ele quer descobrir uma clave musical nunca inventada e a sua mulher, Adélia, vê na fuga para cidade grande – São Paulo – a única chance de mudar de vida. Uma vez no destino, ela se deslumbra com a vida diferente que sempre teve no interior.

O musical, escrito pelo dramaturgo José Vicente nos anos 1970, é embalado por textos e canções de Milton Nascimento, Mercedes Sosa e Beatles. O elenco é da Companhia do Teatro de Comédia do Paraná e as preparações musical e vocal são do ator e músico multi-instrumentista Marco França, que também atua na peça, como convidado.

Hoje é Dia de Rock – Musical. Sesc Avenida Paulista (Avenida Paulista, 119). De amanhã (21h, quinta a sábado) até domingo, às 18h. Ingr.: de R$ 9 (sócio) a R$ 30, à venda na bilheteria do local ou no site sescsp.org.br/avenidapaulista,