PSB: reflexão 'de foro íntimo' fez com que candidatura de Barbosa não seguisse

08/05/2018 | 14:08



Em nota divulgada nesta terça-feira, 8, o PSB reforçou que a saída de Joaquim Barbosa da corrida presidencial deste ano resultou de uma decisão de "foro íntimo". A legenda afirmou que o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, foi comunicado pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na manhã desta terça.

"A reflexão de foro íntimo realizada pelo ministro fez com que a candidatura não seguisse à frente, decisão que o PSB compreende, especialmente, por que é personalíssima. O PSB segue doravante, com serenidade, na tentativa de contribuir para a construção de alternativas para o País, que contemplem os amplos clamores populares, pela renovação da prática política, algo que a possibilidade da candidatura do ministro Joaquim Barbosa tão bem representou", diz a nota.

O texto afirma ainda que "a definição do ministro ocorre nos termos da pactuação realizada em sua filiação, no último dia 6 de abril, que possibilitava ao PSB não conceder legenda a Barbosa, e que este, por sua vez, não assumia a obrigação de se candidatar". "Tratava-se, desde o princípio, portanto, de uma construção pautada pelo respeito mútuo entre as partes."