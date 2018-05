Karina Bacchi fala sobre ser mãe solteira: - Um homem não fez falta

08/05/2018 | 14:11



Aos 41 anos de idade, Karina Bacchi é mãe solteira. A atriz optou sair de seu casamento com Sérgio Amon e tentar engravidar sozinha, por meio de fertilização in vitro. O procedimento deu certo e hoje ela é mamãe de Enrico, que tem nove meses de idade, e arranca suspiros pela web por meio de fotos extremamente fofas. À Marie Claire, Karina falou sobre ser mãe:

- Não me senti fragilizada por ter escolhido ser mãe sozinha. Se me preocupava com algo, ligava para minhas médicas. Claro que ainda é desafiador, já tive de usar o banheiro com ele no colo, porque não tinha com quem deixá-lo. Mas um homem não fez falta para completar minha maternidade.

Ela ainda continua:

- Foi tudo na hora certa. Hoje tenho estrutura suficiente para que ele seja a prioridade da minha rotina.

Sobre a gravidez, Karina ainda disparou:

- Nunca achei que fosse me sentir tão bem com 20 quilos a mais.

Namorando Amaury Nunes, ela não descarta se casar com o amado e ter filhos com ele.