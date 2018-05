Guardiola faz elogios antes de despedida de Touré no Etihad Stadium

08/05/2018 | 13:56



O técnico Josep Guardiola não poupou elogios a Yaya Touré na véspera da despedida do volante diante da torcida do Manchester City, nesta quarta-feira. Perto de deixar o clube, o jogador marfinense fará sua última partida com a camisa da equipe no Etihad Stadium - o City terá ainda mais um jogo em sua campanha vitoriosa no Campeonato Inglês.

"Amanhã [quarta] nós vamos jogar por Yaya", disse o treinador, que já garantiu o título do Inglês com antecipação. "Será uma grande ocasião. Sem dúvida, é um dos jogadores mais importantes da nossa história", afirmou.

Guardiola assegurou que Touré será titular nesta quarta, diante do Brighton & Hove Albion, apesar de vir deixando o jogador de 34 anos (completará 35 na próxima semana) no banco de reservas. O jogo foi adiado da 31ª rodada do Inglês.

"Com certeza alguém deixará a equipe para que ele possa entrar. Ele não vem jogando muito, mas depois que ele deixar o clube e no futuro os torcedores olharem para trás para avaliar os grandes da história do clube, ele com certeza estará nesta lista."

Touré ainda não definiu qual será o seu destino, apesar das especulações sobre uma possível transferência para a China. Segundo a imprensa inglesa, o volante marfinense deve permanecer no país, a pedido da família. E os mais cotados para acertar com o jogador são o Everton e o Burnley.

"Desejo a ele tudo de bom. O desejo dele é continuar jogando e ele pode conseguir uma vaga em qualquer outro clube do Campeonato Inglês para disputar a próxima temporada", declarou Guardiola, que treinou Touré também no Barcelona.