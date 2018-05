Lucca revela reunião antes de treino do Inter e espera substituir Pottker

08/05/2018 | 13:43



O retorno do Internacional à elite do futebol do País ainda não está sendo como o torcedor desejava. O time até venceu o seu jogo de estreia, mas agora acumula três tropeços seguidos, com apenas um ponto somado nesses compromissos. A situação preocupa e já provoca cobranças sobre o elenco e o técnico Odair Hellmann, ainda mais que o próximo compromisso será diante do rival Grêmio, fora de casa, no sábado.

Por isso, antes da atividade desta terça-feira houve uma reunião entre jogadores, membros da comissão técnica e da diretoria no Beira-Rio. Mas Lucca assegurou que o clima foi de apoio na reunião, para motivar o time a se recuperar no Brasileirão.

"A conversa foi com todo mundo, comissão, diretores, nós jogadores, mas não foi para nos colocarmos para baixo. Talvez qualquer outra equipe que fosse lá jogar com o Flamengo e perdesse, seria uma coisa absolutamente normal. Mas nós somos o Inter, temos uma camisa que pesa e aqui tem cobrança. É coisa que temos que saber lidar. Temos condições de ir lá e vencer. Na hora que a bola rola, temos que estar preparados para qualquer situação", afirmou.

No clássico contra o Grêmio, Lucca poderá fazer a sua primeira partida como titular do Inter. O atacante foi aproveitado nos últimos três duelos do time no Brasileirão, mas sempre saindo do banco de reservas. Agora, então, poderá iniciar o duelo porque William Pottker está suspenso.

"Estou à disposição, meu pensamento é estar em campo. Se tiver a oportunidade, ajudarei da melhor maneira possível. É uma semana diferente, de muitos questionamentos. Temos que trabalhar com seriedade para tentar vencer", disse Lucca, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Além de Pottker, o Inter também não contará com o volante Edenílson, lesionado, no Gre-Nal. O time é o 13º colocado no Brasileirão, com apenas quatro pontos.