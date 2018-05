Fãs mandam apoio para Kai, do EXO, após morte de seu pai

08/05/2018 | 12:11



Os fãs de k-pop estão sempre presentes nas redes sociais para divulgar novos trabalhos de seus ídolos, mas também são fieis em demonstrar apoio quando os artistas mais precisam. E não foi diferente com a triste notícia que chegou na manhã desta terça-feira, dia 8.

Segundo comunicado divulgado pela SM Entertainment, maior companhia de entretenimento responsável pelo lançamento da maioria das bandas famosas da Coreia do Sul, o pai de Kai, integrante do EXO, morreu na última segunda-feira, dia 7, em decorrência de uma doença crônica:

O pai de Kai faleceu ontem devido a uma doença crônica. Kai está agora no velório, e o funeral será realizado intimamente apenas com familiares e parentes. Pedimos sua consideração para que a família possa lamentar a morte de seu pai.

Fãs do EXO e também de outros grupos de k-pop mandaram mensagens de apoio para o artista e a hashtag #StayStrongKai figurou nos Trending Topics brasileiros do Twitter. Além do apoio, alguns fãs relembraram como o pai foi importante para a carreira de Kai, já que foi ele quem o incentivou a fazer as audições para entrar no grupo.