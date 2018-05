Ministro critica May por proposta "louca" sobre parceria aduaneira com UE

08/05/2018 | 11:20



O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, atacou o plano da premiê Theresa May de uma parceria aduaneira com a União Europeia após a saída do país do bloco, o chamado Brexit. A posição pública do subordinado é o mais novo sinal de discórdia dentro do governo da primeira-ministra, em meio às negociações da retirada britânica.

Johnson disse na edição desta terça-feira do jornal Daily Mail que a ideia de parceria era "louca" e criaria "toda uma nova rede de burocracia". As declarações são dadas após na semana passada o gabinete de May não concordar com a proposta para o futuro da relação nessa área. A opção preferida por May preveria que o Reino Unido coletaria impostos de importação em nome da UE para bens que chegam aos portos britânicos. Para o ministro, isso tornaria "muito, muito difícil conseguir acordos de livre-comércio".

Já o secretário de Negócios, Greg Clark, afirmou no domingo que a parceria na questão alfandegária ainda era considerada pelo governo. Parte do governo, inclusive Johnson, quer uma saída mais "dura", para facilitar acordos comerciais futuros. Por outro lado, há integrantes como o chefe do Tesouro, Philip Hammond, que desejam manter um alinhamento próximo com a UE, o maior parceiro comercial do Reino Unido.

Os dois lados seguem em uma disputa, quase dois anos após o Reino Unido votar pela saída da UE e menos de um ano antes da saída oficial do bloco, em 29 de março de 2019. Isso leva May, que comanda um instável governo de minoria, a adiar decisões sobre temas importantes o máximo possível, para frustração dos líderes da UE, que têm ressaltado o pouco tempo para se fechar um acordo. Fonte: Associated Press.