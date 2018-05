Publicada lei que distribui R$ 4,3 bi em royalties para Estados e municípios

08/05/2018 | 10:50



O governo federal publicou em edição extraordinária do Diário Oficial da União (DOU) da segunda-feira, 7, lei que abre crédito suplementar no valor de R$ 4,495 bilhões em favor dos Estados, Distrito Federal e municípios. Desse total, R$ 4,3 bilhões referem-se a compensações financeiras pela produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, como anunciado pelo presidente Michel Temer no fim semana, quando sancionou a nova lei.

O projeto que resultou na lei foi aprovado no último dia 25 de abril no Congresso Nacional.

O crédito suplementar a ser transferido como royalties para os Estados e prefeituras provém de excesso de arrecadação. "Estes recursos irão beneficiar a população brasileira", disse Temer no domingo em sua conta no Twitter.