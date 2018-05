Fazenda exonera diretor-geral da Esaf; INSS tem novo diretor de Orçamento

08/05/2018 | 10:35



O Ministério da Fazenda exonerou Manuel Augusto Alves Silva do cargo de diretor-geral da Escola de Administração Fazendária (Esaf), conforme portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 8, que não traz a nomeação do novo titular do cargo.

O Diário Oficial ainda publica a nomeação de Sidnei Cicero Cottet como diretor de Orçamento, Finanças e Logística do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social; e a de Jocelino Francisco de Menezes como assessor especial do ministro da Saúde, Gilberto Occhi.

Além disso, foram formalizadas as exonerações de Rodolfo Tsunetaka Tamanaha, do cargo de diretor do Departamento de Direitos Intelectuais da Secretaria da Economia da Cultura do Ministério da Cultura, e de Roberto Vanderlei de Andrade, do cargo de diretor de Planejamento e Avaliação da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça.