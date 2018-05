Liége e André, Letícia e Marlon e Nadja e D'Black estão na segunda DR do Power Couple

08/05/2018 | 10:12



Do luxo diretamente para a DR. O Power Couple mostrou mais uma vez que nada é definitivo no game e Letícia e Marlon, que estavam liderando a disputa com folga desde o primeiro episódio da terceira temporada, são um dos casais que integram a segunda DR da edição.

Na prova dos casais exibida nesta segunda-feira, dia 7, os casais tiveram que testar seus conhecimentos sobre os gostos de decoração de seu cônjuge. O estúdio se transformou em uma casa de bonecas, dividida ao meio. Em cada lado do espaço, existiam as mesmas opções de móveis e objetos de decoração, como sofá, poltrona, mesa, cadeiras e vaso. Com duas opções de cada objeto e cores diferentes, a esposa e o marido escolheram cada um. Cada utensílio tinha uma pontuação, mas o casal só acertava se escolhiam o mesmo objeto e também a mesma cor que seu par em seu respectivo cômodo. Cada cônjuge ficava de um lado da casa de bonecas com seus próprios móveis.

Cada dupla tinha um tempo estipulado para decorar os dois ambientes como se fosse a sua própria casa. Logo depois, a parede que divide os ambientes era aberta e era liberada a visão das duas decorações feitas pelo casal. Cada objeto de decoração idêntico escolhido e colocado no mesmo ambiente valia pontos.

Liége e André não conseguiram um bom desempenho e ficaram em último lugar na prova, indo diretamente para a DR. Já Aritana e Paulo garantiram o primeiro lugar, com um bônus de 20 mil reais, o direito de acessar a árvore do poder e ainda são os novos casal Power da semana. Arrasaram né?

Completaram a DR da semana D'Black e Nadja, que ficaram na lanterna com 30 mil reais. Vale lembrar que um dos casais ainda pode ser salvo pelos colegas de confinamento no programa que vai ao ar nesta terça-feira, dia 8.