Colunista diz que DJ Alok será pai e internautas apontam barriguinha saliente da namorada do músico

08/05/2018 | 10:11



O músico e DJ Alok será papai! É o que diz o colunista Léo Dias, do jornal O Dia, que revelou que a namorada dele, Romana Novais, está grávida do primeiro filho do casal. A gravidez foi descoberta há cerca de seis semanas, mas a notícia passou a ser especulada após Romana, que recentemente se formou em medicina, completar três meses de gestação.

Nas redes sociais, os rumores de que ela estaria grávida passaram a surgir após a beldade publicar algumas fotos em que indicavam a barriguinha saliente. Alok também compartilhou uma foto ao lado da amada e reforçou as especulações da gestação. Os dois estão juntos desde 2014 e tiveram um breve rompimento entre maio e outubro de 2017. Para a alegria dos fãs, eles reataram e voltaram a compartilhar os momentos juntos na web.

Uma amiga de Alok revelou ao Extra que os dois queriam esperar mais alguns meses para compartilhar a novidade: - O assunto começou a pipocar demais, eles queriam esperar um pouco mais, pois está muito no comecinho. Mas é verdade, sim, disse ao veículo.

Até o momento nenhum dos dois se pronunciou sobre o assunto e procurada. a assessoria de imprensa do rapaz não foi encontrada para confirmar a novidade.