Shawn Mendes e Hailey Baldwin aparecem juntos em primeiro red carpet

08/05/2018 | 10:11



Após meses de rumores de que estariam namorando, Shawn Mendes e Hailey Baldwin fizeram a primeira aparição juntos em um red carpet. Na noite da última segunda-feira, dia 7, os dois marcaram presença no MET Gala, que aconteceu no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos, reunindo dezenas de celebridades.

Na edição deste ano, o tradicional baile de gala trouxe o tema Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination, Corpos Sagrados: Moda e a Imaginação Católica em tradução livre, para o evento. Os artistas incorporaram o tema e Hailey surgiu toda angelical em um vestido fluído e clarinho, completando o look com o cabelo rosa e uma tiara de flores.

Os dois ainda posaram juntos e Shawn Mendes não tirou a mão da cintura de Hailey, dando a entender que os dois realmente assumiram o romance após as especulações nas redes sociais. Ambos estavam usando peças assinadas pela grife Tommy Hilfiger.